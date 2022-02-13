İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Yazıkonak-Yurtbaşı belde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AJ 698 plakalı otomobil ile 23 DR 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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