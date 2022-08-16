İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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