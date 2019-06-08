Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 10 yaralı

Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Malatya ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sefer A. idaresindeki 34 FK 0445 plakalı otomobil ile Esengül Y. idaresindeki 23 EP 857 plakalı araç çarpıştı. Kaza da araçlardan biri refüje çıkarak dururken, otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.