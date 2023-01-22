İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı

Elazığ’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 44 AR 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi önce orta ardından yan bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.