Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Palu-Kovancılar Karayolu Seydili Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ö. idaresindeki 06 M 0146 plakalı otomobil H.Ç. idaresindeki 23 P 4066 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.