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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da bir otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 06 MLD 23 plakalı araç ile 12 AK 342 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili olay yerince inceleme yapıldı.

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