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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçe girişi Yarımca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile 49 F 0896 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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