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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 EY 9125 plakalı otomobil ile 23 HZ 281 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, hafif ticari araç ise takla atarak ters döndü. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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