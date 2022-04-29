İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Keban Karayolu Çip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 2852 plakalı minibüs ile 23 TC 047 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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