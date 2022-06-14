Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesi Yenikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K idaresindeki 09 AGD 902 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.