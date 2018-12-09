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Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Yazıkonak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAB 806 plakalı otomobil ile 23 FK 088 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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