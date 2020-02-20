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Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da tek taraflı meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da tek taraflı meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kovancılar Başyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. idaresindeki 44 AAK 124 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı.


Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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