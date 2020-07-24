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Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Karakoyunlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NS 3302 plakalı otomobil ile 23 BR 854 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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