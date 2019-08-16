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Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ’da meydana meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz O. İdaresindeki 06 KYY 20 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp bariyerlere çıktı. Bariyer üzerinde bir süre kayan otomobil ardından ağaçlara vurarak durdu. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.


Kaza yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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