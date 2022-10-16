Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinkaya Mahallesi ile yeni çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 09 AS 406 plakalı otomobil ile 23 HP 327 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.