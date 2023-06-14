Elazığ'da trafik kazası

Elazığ'da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Vali Fahri Bey ile Şehit İdris Doğan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACM 083 plakalı otomobil ile 28 AAN 453 plakalı transit çarpıştı. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.