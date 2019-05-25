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Elazığ'da trafik kazası:3 yaralı

Elazığ’da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TC 726 plakalı otomobil, Diyarbakır yolu istikametine seyir halinde iken önünde bulunan 23 FD 150 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis kaza yerinde inceleme yaptı.

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