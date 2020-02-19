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Elazığ'da trafik kazası:3 yaralı

Elazığ’da yoldan çıkıp ağaca çarpan araçta 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da yoldan çıkıp ağaca çarpan araçta 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AFAD'a ait 80 FZ 650 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjde ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık,polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


AFAD ekibinin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Osmaniye'den geldiği öğrenildi.

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