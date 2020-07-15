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Elazığ'da trafik kazası:3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kinederiç mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.V.A. idaresindeki 23 K 0533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkış şarampole uçtu. Kazada ağaçlıklara giren otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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