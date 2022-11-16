İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafo yangını paniğe neden oldu

Elazığ’da bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olay, merkez Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

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