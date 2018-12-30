Elazığ'da traktör bayiinde çıkan yangın maddi zarar verdi

Elazığ'da traktör bayisinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın olayı, gece merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Şeyhşamil Bulvarında bir traktör bayiinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, traktörlerin bulunduğu alanda yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Haber verilmesiyle ekipler olay yerine gitti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda traktörlerin 2'sinin kısmen, 20'sinin ise lastikleri yandığı öğrenildi.