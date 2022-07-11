Elazığ'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızadamlar köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızadamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve traktör plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, traktör içerisinde bulunan Aysel Güngör hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Aysel Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.