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Elazığ'da traktör devrildi: 4 yaralı

Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza,Ağın ilçesi Orta Yabanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Uzunoğlu idaresindeki 24 AE 136 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör altında kalan 4 kişi yaralandı.Köy muhtarı Ali Öksüzoğlu ve vatandaşlardan Mustafa Köksal'ın traktörünü vinç gibi kullanmasıysa yaralılar kurtarıldı.


Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 4 yaralı Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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