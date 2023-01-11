Elazığ'da tren, hemzemin geçitte çarptığı aracı 100 metre sürükledi: 1 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari aracı yaklaşık 100 metre sürükledi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Palu ilçesi Kültür Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ-Suveren arası yük taşıyan tren, Kültür Mahallesi'ndeki hemzemin geçide geldiği sırada İsmail Karataş yönetimindeki 23 P 4298 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç yaklaşık 100 metre sürüklenirken, kazada araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle trenin ön bölümüne sıkışan araç, bulunduğu yerden çıkarılamayınca devreye iş makinesi girdi. Araç, sıkıştığı trenin ön bölümünden iş makinesi yardımıyla ayrıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.