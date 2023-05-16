Elazığ'da tren, hemzenin geçitte otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil hemzenin geçitte trenle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret ve Olgunlar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, hemzenin geçide kontrolsüz giriş yaptı. Raylardan ilerleyen tren, karşıya geçmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.