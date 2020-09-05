Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'da trenin çarpması sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, bugün 14.00 sırlarına merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan köye dönen Sedat Gür idaresindeki traktör, hemzeminden geçmeye çalıştığı sırada, Malatya istikametinden Diyarbakır yönüne giden yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte traktör ikiye bölündü. Kazada, traktör sürücüsü Gür ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Gür, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.