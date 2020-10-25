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Elazığ'da tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Elazığ’da bir köyde 22 yaşındaki Furkan G.

Elazığ'da bir köyde 22 yaşındaki Furkan G., tüfekle vuruldu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Baskil ilçesine bağlı Şahaplı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan G.(22) alacak verecek meselesi bulunan M.T'nin (19) bulunduğu Şahaplı köyüne gitti. Burada M.T. çıkan tartışmada Furkan G'ye av tüfeği ile ateş ederek ağır yaraladı.Yaralı genç ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gencin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüpheli M.T. ise olay yerinden kaçtı.


Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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