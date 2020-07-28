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Elazığ'da tuhafiyeciler 150 çocuğu sevindirdi

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası üyeleri bayram öncesi 150 çocuğu ve 50 aileyi sevindirdi.


Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası üyeleriyle birlikte bayram öncesi anlamlı bir çalışma yaptı. Odaya kayıtlı esnaflar, 150 çocuk ve 50 aileye destek oldu. Kırmızı Montlar İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyeleri aracılığıyla 100 çocuğa hediyeleri ulaştıran oda, diğer 50 çocuk ve 50 aile ise kayıtlı işletmelerde giydirdi.


Kurban bayramı öncesi bir nebze de olsa çocukları ve aileleri sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oda Başkanı Mitat Ulaş “Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Odamız ve odamıza kayıtlı esnaflarımız, ihtiyaç sahibi evlatlarımızı ve ebeveynlerimizi giydirmek istedi. Bizler oda olarak bu organize işini yüklendik. 150 tane çocuğumuzun ve 50 ebeveyn ihtiyacına göre en az iki farklı ürün


olmak üzere , tshirt, gömlek, pantolon, şal,etek , çocuk takımları desteğinde bulunduk. Bu hayır işimize katılan bütün esnaflarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum"dedi.

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