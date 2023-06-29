İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da turizm bölgesine atılan çöpler ekipler tarafından toplandı

Elazığ’da tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Buzluk mağarası civarına atılan çöpler Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk mağarası civarına atılan çöpler Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı.


Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, memleketi Elazığ'a akın etti. Burada tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk mağarasına giden vatandaşlar, piknik yapmak için yanında götürdükleri malzemeleri sağa sola attı. Durumdan haberdar olan Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, alana giderek vatandaşlar tarafından atılan çöpleri temizledi.


Ekipler, vatandaşların çevre kirliliğine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

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