Elazığ'da Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü dolayısıyla Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Polis Teşkilatının 178'inci yıl dönümü Elazığ'da da kutlandı. 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Valilik Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Polis teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünün tüm teşkilata hayırlara vesile olmasını dileyen İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Dün olduğu gibi bugün de polisimiz Elazığ halkının, ülkemizin ve vatandaşlarının 24 saat hizmetindedir. Aynı şevk ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim birinci önceliğimiz halkla ilişkilerimizdir. Bu nedenle eğitim faaliyetlerimiz, okullarda trafik, siber ay ve narkotik suçlarla ilgili eğitimlerimiz aynı şekilde sürecektir. Dışarı da ve içeri de çalışan ekiplerimiz ilk gün ki gibi halkımıza hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.