Elazığ'da Türkiye'nin milli otomobili Togg'a vatandaşlardan büyük ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Elazığ'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde vatandaşlarla buluşurken vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Elazığ'da ilk sahibine teslim edilmesinin ardından AK Parti tarafından vatandaşlarla buluşturuldu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde vatandaşlarla buluşan Togg'u görmek için vatandaşlar fuar merkezine akın etti. Togg'u gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirirken sahibinden araç hakkında bilgi aldı.

Bugün çok coşkulu ve gururlu olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “60 Yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Hemşerilerimizle bu gururun mutluluğunu yaşamak bizleri ciddi manada memnun etti. Malumunuz 60 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı tarafından dönemin, devrim arabasının yapılmasıyla alakalı çalışmalar başlamıştı ama maalesef çeşitli sebeplerden kaynaklı o gün başarısız olan süreç bugün Allah'a hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçeğe dönüştü. 2002 öncesi Türkiye'sinde devlet içerisinde çöreklenmiş çetelerin ve darbeci zihniyetlerin varoluşları devletimizin ve ülkemizin tam bağımsız Türkiye olma yolunda ilerlemesi konusunda çok ciddi manada sekteye uğrayan bir süreç söz konusuydu. Ama 2002 yılından itibaren AK Parti iktidarlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle devlet içerisinde çöreklenmiş çetelerin temizlenmesi, vesayetçi sistemin ortadan kaldırılması tam bağımsız ekonomimizin ortaya çıkarılması noktasında Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin ortaya koymuş olduğu irade bugün hamd olsun ülkemize, İHA'ların SİHA'ların, Togg'ların ve ATAK'ların kazandırılması noktasında önemli bir yer almıştır. Togg'umuzu Elazığ'ımıza getirdik. Togg'umuz Elazığ'da olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye yollarında ve inşallah tüm dünya yolunda olacaktır” dedi.

Bugün yüreklerinin kıpır kıpır attığı, inanılmaz bir heyecanın yaşandığı inanılmaz bir atmosfer içerisinde olduklarını aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Bizi bu kadar duygulandıran yüzde yüz bizim markamız olan diğer bir ifade ile Made İn Türkiye olan Togg marka aracımızdır. Öncelikle Akgün ailesine ardından da ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Togg'un Elazığ'da olduğunun altını çizen AK Parti Elazığ 2'nci sıra milletvekili adayı Ejder Açıkkapı, “Öncelikle ülkemize hayırlı olsun. Togg babayiğitler aranırken birileri tarafından hep bunu yapamazsınız üretemezsiniz gibi kendi milletini, devletini, yönetimini ve kendi iradesini değersizleştirmeye çalışanlarla da mücadele verdi. Siz bu otomobili üretemezsiniz diyorlardı. Allah'a çok şükür liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın babayiğitler nerede çağrısından sonra Togg üretim aşamasına geldi. Bursa Gemlik'te 1 milyon 200 metrekare bir alanda yaklaşık 22 milyarlık bir bütçeyle fabrika kuruldu ve 29 Ekim 2022 tarihinde de seri üretimden ilk aracımız banttan indi. Bugün Allah'a çok şükür Togg'umuz Elazığ'ımızda. Bu aracı vatandaşlarımızla paylaşan kardeşimize de teşekkür ederim” cümlelerini kullandı.