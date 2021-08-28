İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da U18 basketbol müsabakaları sona erdi

Elazığ’da düzenlenen Basketbol U18 Erkekler Yaz Ligi kıyasıya geçen müsabakaların ardından sona erdi.

Elazığ'da düzenlenen Basketbol U18 Erkekler Yaz Ligi kıyasıya geçen müsabakaların ardından sona erdi.


Elazığ Yakup Kılıç spor salonunda oynanan Basketbol Federasyonu 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol U 18 Erkekler Yaz Ligi sona erdi. Müsabakalarda EBUAŞ Spor Kulübü 1'inci, Gençlik ve Spor Kulübü (A) 2'nci, Elazığ Basketbol Spor Kulübü 3'üncü, Gençlik ve Spor Kulübü (B) ise 4'üncü oldu.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.