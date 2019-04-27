Elazığ'da "Uçangöz"le trafik denetimi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin Drone destekli yaptığı uygulamada 24 araca cezai işlem uygulandı, 9 araç trafikten men edildi. Uygulamada çocuklara çeşitli hediyelerde verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından Elazığ-Pertek-Tunceli yolu üzerinde "Drone" destekli şok uygulama gerçekleştirildi. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kuralları hakkında bilgi verilen uygulamada, 148 araç kontrol edilirken, 215 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Trafik yönünden eksiklikleri bulunan 24 araç sürücüsünü 10 bin 766 TL para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında okul servis araçları hem denetlendi, hemde öğrencilere kırmızı düdükle birlikte çeşitli hediyeler verildi.