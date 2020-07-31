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Elazığ'da uçurumdan düşen genç yaralandı

Elazığ’da dengesini kaybederek uçurumdan düşen genç yaralandı.

Elazığ'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen genç yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Harput Mahallesi'nde yol kenarında arkadaşıyla gezen Samet K. (15) dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. 20 metre sürüklendikten sonra ormanlık alana düşen genç yaralandı. Düşen gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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