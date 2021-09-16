Elazığ'da ucuz halı kuyruğu

Elazığ'da bir iş yeri, halılarda indirime gittiğini duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerinin bulunduğu sokağa giderek uzun kuyruklar oluşturdu.

Elazığ'da bir işletmenin başlatmış olduğu ucuz halı kampanyası, dükkan önünde uzun kuyruğun oluşmasına neden oldu. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı bölgede müşteriler, dükkan girişinde güvenlik ekiplerinin ateş kontrolünün ardından sırayla içeri alındı.

İşletme müdürü Özcan Özdemir, vatandaşlar için 2 hafta boyunca kampanyalı halı satacaklarını söyledi. Özdemir, "Ürünler İstanbul'dan geliyor. Fabrika çıkışlı halılarımızı getirip, burada halka yardımcı olmak amacıyla uygun fiyata satıyoruz. Umarım vatandaşlar kampanyadan memnun kalır. Biz memnunuz. 300 liralık halılar 50 liraya düştüğü için rağbet oldu. Bu fiyatlar Türkiye genelinde yok" dedi.