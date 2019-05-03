Elazığ'da “Ufka Yolculuk” kitap okuma yarışması

Elazığ'da düzenlenen “Ufka Yolculuk” kitap okuma yarışması kapsamında program düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Elazığ Şubeleri ile Eğitim ve Çevre Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kitap okuma yarışması sonuçlandı. Yarışmanın sonuçlanması nedeniyle Fırat Üniversitesi Mustafa Temizer Konferans salonunda hem ödül töreni hemde konferans programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda birinci olan öğrenci ödüllendirilirken, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'da konferans verdi

Sömürge gibi bahsedecekleri feodal dönemin devam ettiğini aktaran Prof.Dr. Sofuoğlu, Şuanda herkesin sömürüldüğünü, gençlerin anne ve babalarını zorlayarak elektronik cihazlar aldırtarak sermayenin yurt dışına çıktığına dikkat çekti.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Eğitim Bir Sen 1 Nolu ve Memur Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, ve çok sayıda davetli katıldı.