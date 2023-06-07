Elazığ'da uluslararası buluşma: 5 ülkeden 40 genç bir araya geldi

Erasmus Plus Projesi çerçevesinde Almanya, Fransa, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye'den 40 genci ağırlıyor.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, 2. Erasmus Plus Projesini hayata geçirerek Almanya, Fransa, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye'den toplamda 40 genci ağırlıyor. Gençler arasında kültürel alışverişi teşvik etmek ve onlara farklı beceriler kazandırmanın hedeflendiği proje çerçevesinde gençler, okçuluk, binicilik gibi ilgi çekici ve eğitici aktivitelerin yanı sıra çeşitli eğitimler görüyor. Projenin bir diğer önemli bileşeni olan eğitici etkinliklerle gençlere, liderlik, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirecek eğitimler veriliyor.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Koordinatörü Arif Coşkun, hayata geçirilen bu projenin gençlerin uluslararası bir ortamda öğrenme ve deneyim kazanma fırsatını sunmanın yanı sıra gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve farklı kültürlerden gelen gençler arasında dostluk ve anlayışın gelişmesine de katkı hedeflediklerini belirtti. Coşkun, ''Süreç içerisinde Avrupa Birliğine proje hazırlayarak tesisimizi aslında bir proje tesisi haline getirdik. Bu noktada gençlerle sürekli dirsek teması halinde bulunarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışından bir çok gencimizi iki yıllık bir süre içerisinde ağırlamış bulunmaktayız. Eurodesk Türkiye temas noktaları olarak AB'de gönüllülük programlarında, lider ve akreditasyon rolünde ve aynı zamanda gençlik akreditasyonuna sahip bir kuruluş olarak hali hazırda 5 ülkeden 40 gencimizi burada ağırlamaktayız. Daha önceki süreçte 6 ülkeden 56 genç bir arada, bizimle birlikte bulundular. Şuanda Almanya, Romanya, Fransa, Hırvatistan ve Türkiye'den toplamda 40 gencimizi 10 Haziran tarihinde ise 6 ülkeden 45 gencimizi tekrar burada bir araya getireceğiz. Tüm bu süreci devam ettirirken hem Türkiye'deki gençlerimize yurtdışına gidip belli başlı alanlarda gönüllülük eğitimlerini almaları için destekliyoruz hem de bu noktada kendilerinin yeme, içme, konaklama ve cep harçlıklarını karşılamaktayız'' dedi.

Fransa'nın Paris şehrinden gelen 23 yaşındaki Samy Kaci ise ''İpek Yolunda olmak çok güzel. Yapmış olduğumuz atölyeler gerçekten güzeldi. Yemekleri çok beğendim. Elazığ'da bazı yerleri ziyaret ettik ve balık yedik. Aynı zamanda çok güzel yerlere gittik ve manzaraları da güzeldi. Genel olarak burayı sevdim ve bu etkinliklerin güzel olduğunu belirtmek isterim. İlk defa Türkiye'ye geldim ve tekrar geleceğimden eminim” diye konuştu.