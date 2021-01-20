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Elazığ'da UMKE personeli Covid-19 aşısı oldu

Elazığ’da Ulusal Medical Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev alan 116 sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu.

Elazığ'da Ulusal Medical Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev alan 116 sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu.


Analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da sağlık personellerine aşı yapılmaya devam edildi. Bu kapsamda Elazığ UMKE biriminde görev alan 116 sağlık çalışanı da Covid-19 aşısı oldu.


Ekip olarak aşı olduklarını belirten Elazığ Afet ve UMKE sorumlusu Yalçın Öngören, “Afet durumlarında , her türlü felaket, çoklu yaralanmalar, savaş hali ve sınır görevlerinde askerimizin yanında en önde yer alan UMKE , pandemi sürecinde de görev alıyor. Hem sağlık personelleri hem de vatandaşlar açısından farkındalık oluşturması için Elazığ UMKE'de görev alan 116 personel, Covid- 19 aşısı oldu. Yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm sağlık personelinin bu zorlu süreçte rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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