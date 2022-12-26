Elazığ'da umreye gidecek vatandaşlara yönelik seminer

Bu çerçevede İl Müftülüğü tarafından Elazığ'dan 31 Aralıktarihinde umreye gidecek olan 193 vatandaşa yönelik seminer düzenlendi. Vatandaşların umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla düzenlenen seminerde umreye gideceklere genel ve teknik konularla ilgili bilgi verildi. İl Müftü Vekili Özer Cömert ve kafile başkanı il murakıbı Fikret Oyman tarafından ibadet bilinci, umre ibadeti, önemi ve fazileti konularına vurgu yapılarak bütün ibadetlerde olduğu gibi umre ibadetinde de ilk şartın Allah rızası olduğu, sabır ve sebat ederek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olduğu ifade edildi.