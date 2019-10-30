Elazığ'da üniversite öğrencileri şehitler için mevlit okuttu

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) okuyan yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla şehitler için mevlit okutuldu.

FÜ Spor Bölümleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü okuyan yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla şehitler için Mevlit-i Şerif okutuldu. Kampüs alanı içerisinde bulunan Murad Camii'nde düzenlenen programda, şehit olan askerler için dualar edildi. Program sonunda öğretim üyeleri ile öğrencilere gül suyu ile lokum ikram edildi. Öğrenciler, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Şehitler için yaklaşık 250 öğrenci ile Mevlit-i Şerif programı düzenlediklerini belirten Spor Bölümleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Çınar, “Bugün burada Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği öğrencileri ile birlikte şuan sınır ötesinde operasyonda olan hatta Barış Pınarı Harekatı'na katılan ve şehit olan ve bütün şehitlerimiz için Mevlit-i Şerif okuttuk. Öğrencilerimiz yoğun bir katılım sağladı. Bizleri de mutlu ettiler. Kendimiz, geleceğimiz ve ülkemiz adına daha ümit var olduk. Buraya katılan güzel niyetler, dualar ve hatimlerle destek vermeye çalıştık. Allah'tan şehitlerimize rahmet dilerken, devletimizi de var etmesini temenni ediyorum. Allah, birliğimizi bozmasın ve bizleri iyi günlere koysun. Bizim amacımız bir dinamik ve farkındalık oluşturmaktı. Belki fiziki olarak bir destek sağlayamıyoruz ama manevi olarak destek vermek istedik” dedi.

Her zaman askerlerin yanında olduklarını ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi Mahmut Güneş, “ Topluma Hizmet dersi adı altında şuanda bizler için sınırda mücadele eden askerlerimiz ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz için Mevlit-i Şerif okuttuk. Bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız da güzel bir katılım gösterdiler. Biz sonuna kadar askerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Toplumda şehitlere yönelik farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini aktaran öğrencilerden Harun Polat ise, “Amacımız toplumda şehit olan askerlerimize sevgimizi sevgi ve vefamızı göstermek ve bir nebze de olsa dua edebilmek. Hocalarımızın destekleri ile bunu daha da ileri götürebilmek. Bugün üniversite camisinde bunu gerçekleştirdik. Hem hocalarımıza hem de arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Şehitler için düzenlenen programa katılarak dua ettiklerini aktaran öğrencilerden Üyephan Yıldırım da bayrak uğruna cephede savaşan tüm askerler için dua ettiklerini kaydetti.