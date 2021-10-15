Elazığ'da üniversite öğrencilerine motivasyon konseri

Etkinlik kapsamında öğrenciler açık havada gönüllerince eğlendi.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Devlet Konservatuvarı tarafından organize edilen etkinlik, Fırat Üniversitesi Rektörlük kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Devlet Konservatuvarı öğrencileri, enstrümanlarla canlı müzik dinletisi sundu. Ayrıca konservatuvar dışından da öğrenciler enstrümanlarıyla etkinliğe destek verdi.