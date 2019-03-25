Elazığ'da öğrencilerin üniversiteler hakkında bilgi sahibi olması için "Üniversite Tanıtım Günleri" düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Unilook Türkiye tarafından Elazığ'da "Üniversite Tanıtım Günleri" organize edildi. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilere üniversiteleri tanıtmak, tercih yapacakları üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen organizasyonun açılış yapıldı. Bir otelde düzenlen ve 2 gün sürecek olan tanıtım günlerine 20 üniversitenin katıldığı bildirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Mili Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Bugün ülkemizin farklı coğrafyalarında yer alan üniversitelerimizi daha yakından tanımak, öğrencilerimiz ile üniversitelerimizi bir araya getirmek, çocuklarımıza doğru tercihler yapabilme fırsatını sunmak için bir araya toplanmış bulunmaktayız.Kariyer yolculuğunda doğru ve bilinçli başlangıçlar yapmak başarıyı beraberinde getirir. Üniversitenin evrensel ve nitelikli bilim anlayışı, ulusal ve uluslararası başarıları, muazzam sosyal ve kültür imkanları, barınma ve değişim programları, burs olanakları ile öğrencilerine en üst düzeyde eğitim sunar” dedi.

Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin tercihlerini gerçekleştirmeden önce üniversiteleri yakından tanıyacaklarını dile getiren Gürtük, “Üniversitelerimizin güçlü ve zayıf yönlerini görerek daha bilinçli bir tercih yapabilecektir. Etkinliğimiz süresince ülkemizin 20 değerli üniversitesi bu yıl sınava girecek olan 6 bin 700 lise son sınıfı öğrencimize kendilerini tanıtacak, daha sağlıklı ve isabetli tercih yapmalarına yardımcı olacaktır”ifadelerini kullandı.