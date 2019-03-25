İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da "Üniversite Tanıtım Günleri"

Elazığ’da öğrencilerin üniversiteler hakkında bilgi sahibi olması için "Üniversite Tanıtım Günleri" düzenledi.

Elazığ'da öğrencilerin üniversiteler hakkında bilgi sahibi olması için "Üniversite Tanıtım Günleri" düzenledi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Unilook Türkiye tarafından Elazığ'da "Üniversite Tanıtım Günleri" organize edildi. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilere üniversiteleri tanıtmak, tercih yapacakları üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen organizasyonun açılış yapıldı. Bir otelde düzenlen ve 2 gün sürecek olan tanıtım günlerine 20 üniversitenin katıldığı bildirildi.


Etkinlik hakkında bilgi veren İl Mili Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Bugün ülkemizin farklı coğrafyalarında yer alan üniversitelerimizi daha yakından tanımak, öğrencilerimiz ile üniversitelerimizi bir araya getirmek, çocuklarımıza doğru tercihler yapabilme fırsatını sunmak için bir araya toplanmış bulunmaktayız.Kariyer yolculuğunda doğru ve bilinçli başlangıçlar yapmak başarıyı beraberinde getirir. Üniversitenin evrensel ve nitelikli bilim anlayışı, ulusal ve uluslararası başarıları, muazzam sosyal ve kültür imkanları, barınma ve değişim programları, burs olanakları ile öğrencilerine en üst düzeyde eğitim sunar” dedi.


Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin tercihlerini gerçekleştirmeden önce üniversiteleri yakından tanıyacaklarını dile getiren Gürtük, “Üniversitelerimizin güçlü ve zayıf yönlerini görerek daha bilinçli bir tercih yapabilecektir. Etkinliğimiz süresince ülkemizin 20 değerli üniversitesi bu yıl sınava girecek olan 6 bin 700 lise son sınıfı öğrencimize kendilerini tanıtacak, daha sağlıklı ve isabetli tercih yapmalarına yardımcı olacaktır”ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.