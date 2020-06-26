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Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı

Elazığ’da usulsüz olarak avlanan 1 şahıs yakalandı, ele geçirilen 2 keklik ise doğaya bırakıldı.

Elazığ'da usulsüz olarak avlanan 1 şahıs yakalandı, ele geçirilen 2 keklik ise doğaya bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, Kaçak avlanma ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin aldıkları ihbar üzerine yaptığı çalışmada 1 şahıs usulsüz av yaparken yakalandı, 2 canlı keklik ise ele geçirildi. Ekipler, şahsa gerekli yasal işlemi yaptı.


Öteyandan ele geçirilen keklikler ise doğaya salındı.

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