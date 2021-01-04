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Elazığ'da usulsüz avlanan 9 şahıs yakalandı

Elazığ’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek usulsüz olarak avlanan 9 şahıs, ekiplerin yaptığı çalışma ile yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek usulsüz olarak avlanan 9 şahıs, ekiplerin yaptığı çalışma ile yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonunda 2 gün süreyle av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Cumartesi günü 7, Pazar günü ise 2 şahıs Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak avlanırken tespit edilip yakalandı. Yakalanan 9 şahıs hakkında da yasal işlem yapılarak ceza kesildi.


Ekiplerin hafta içinde de bölge genelinde av koruma çalışmasını sürdüreceği bildirildi.

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