Elazığ'da uygulamalı girişimcilik eğitimleri

Elazığ'da KOSGEB uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başladı.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başlatıldı. EBEGEM Eğitim Uzmanı Hakan Özcan tarafından gerçekleştirilecek eğitimler, 29 Temmuz- 26 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 grup halinde yapılacak. Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını hayata geçirmek ve girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak amacıyla yapılacak eğitimlerin 30 saat süreceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İleri Girişimci Eğitimi Yenilikçi, Orta Yüksek/Yüksek Teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amacıyla verilir. İleri Girişimci Eğitiminin hedef kitlesi İleri Girişimci Programına başvuracak girişimcilerdir. Eğitime katılacak girişimci, Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olmalıdır. İleri Girişimcilik Eğitimi Networking (Ağ Kurma) Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi, Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim, Yenilik Yönetimi, Fikri Mülkiyet Hakları, Girişimin Profesyonel Yönetimi ve KOBİ'lerde Stratejik Yönetim, Büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri ve İş Planı Geliştirme bölümlerinden oluşmaktadır" denildi.

Açıklamada, eğitimlere katılmak isteyenlerin eğitim başlama tarihinden en geç 5 gün önce müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.