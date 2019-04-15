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Elazığ'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu haplarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu haplarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polis çalışmasında 3 şüpheliyi belirleyerek arama yaptı. Yapılan aramada şüphelilerden birinin üzerinden 2 ayrı paket içerisinde toplam 42 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılıp tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.


Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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