Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli, kullanmaktan ise 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10 adet fişeklenmiş, 2 adet poşet içerisinde 60 gram esrar, 52 gram toz esrar ve 13 beste halinde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 16 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.