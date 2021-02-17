İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı,toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı,toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli bir araç durdurularak 2 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada şüphelilerin kıyafetlerinin özel bölümlerine zulalanmış 12 gram toz esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheliler M.A.(45) ile L.B. (46) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.