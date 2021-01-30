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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler B.C.C (31) ve Y.E'nin ( 61) uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin geldiği aracı tespit eden ekipler şok baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda metefetamin, toz esrar ve 60 adet uyarıcı hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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