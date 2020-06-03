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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı, bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı, bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir adres tespit edilerek baskın yapıldı. Baskında yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı, bir miktar da toz esrar ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, şüpheli bir şahsı da fark edip yaptığı aramada da fişeklenmiş halde bir miktar metamfetamin buldu.


Her iki olayda 3 şüpheli de gözaltına alınarak, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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